レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペは、クラブの医療スタッフによって誤診されていたようだ。24日、スポーツ専門メディア『アスレティック』やスペイン紙『マルカ』などが伝えている。今シーズンここまで公式戦35試合出場で38ゴール6アシストを記録する活躍を見せているエンバペだが、昨年末からひざの負傷で数試合欠場すると、その後復帰したものの、2月末から再び離脱を余儀なくされていたが、レ