M!LKが2月9日に配信リリースした「爆裂愛してる」が、登場6週目の26/3/30付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2026年3月16日〜22日）で初の1位を獲得した。きょう3月25日にデビュー11周年を迎えたM!LKが同ランキングで1位を獲得するのも初となった。【グラフ】嵐が総再生数4位に浮上BTSは前週比12倍の爆騰同曲は、2/23付で5位に初登場。その後、4週連続での2位を経て、登場6週目で1位に上り詰めた。週間再生