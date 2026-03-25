バッテリーはBYD製韓国の自動車メーカーであるKGM（元サンヨン）は、新型電動ピックアップトラック『ムッソEV（Musso EV）』を欧州市場に投入した。英国では5月に発売予定で、航続距離は約386km、最大積載量は690kgとされる。【画像】ヒョンデ、キアに続く第3の韓国ブランド【KGMムッソを詳しく見る】全11枚英国向けの価格は、VAT（付加価値税）および政府の2500ポンド（約55万円）のEV補助金を含め、4万2495ポンド（約900万円）