バッテリーはBYD製

韓国の自動車メーカーであるKGM（元サンヨン）は、新型電動ピックアップトラック『ムッソEV（Musso EV）』を欧州市場に投入した。英国では5月に発売予定で、航続距離は約386km、最大積載量は690kgとされる。

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英国向けの価格は、VAT（付加価値税）および政府の2500ポンド（約55万円）のEV補助金を含め、4万2495ポンド（約900万円）からとなる。



KGMムッソEV

中国の大手BYDが供給する80.6kWhのリン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーを搭載し、2基の電気モーター（各車軸に1基ずつ）から合計出力207psと最大トルク34.5kg-mを発生する。

KGMによると、駆動用バッテリーは20％から80％まで31分で充電可能であり、ライトや電動工具などの外部機器への給電にも使用できるという。

車内には、インストゥルメント・ディスプレイとインフォテインメント用の2つの12.3インチディスプレイに加え、ヒーター/ベンチレーション付きフロントシートが装備される。

ステアリングホイールにはパドルが備わり、回生ブレーキの強さを制御できる。道路の勾配、交通状況、スピードカメラなどの条件に基づいて減速を自動的に調整する「スマート」機能も搭載されている。

荷台には小さな荷物を固定する仕切りを取り付け可能だ。駐車時にはテールゲートに座ることができ、最大150kgの荷重に耐える。

英国の電動ピックアップトラック分野は急成長している。つい最近まで、後輪駆動のマクサスT90 EVが唯一の選択肢だったが、その後、4WDのマクサスeテロン9、いすゞDマックスEV、トヨタ・ハイラックス・エレクトリックなどが加わった。