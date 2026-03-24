花やしき（東京都台東区）が運営する日本最古の遊園地「浅草花やしき」が、日本最古のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」とのコラボイベントを実施し、浅草花やしき店限定で「パンダカーバーガー」を4月1日から期間限定で販売します。【写真】恐るべし…「パンダカーバーガー」クオリティーをもっと！「どむぞうくん」限定グッズも公開！同メニューは、花やしきの人気アトラクション「パンダカー」をイメージし