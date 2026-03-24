花やしき（東京都台東区）が運営する日本最古の遊園地「浅草花やしき」が、日本最古のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」とのコラボイベントを実施し、浅草花やしき店限定で「パンダカーバーガー」を4月1日から期間限定で販売します。

【写真】恐るべし…「パンダカーバーガー」 クオリティーをもっと！ 「どむぞうくん」限定グッズも公開！

同メニューは、花やしきの人気アトラクション「パンダカー」をイメージしたオリジナルバーガーで、ジューシーなブラックなダブルパティの力強いうまみと濃厚チーズのコクが“アクセル全開”で押し寄せるパンダカーをイメージしています。園内側の窓口でのみ購入が可能。価格は880円（以下、税込み）、購入特典として、「どむぞうくんカード」（全16種）が、ランダムで1枚プレゼントされます。

コラボイベントでは、園内全体で体験する「ドムドムハンバーガーメニューさがしラリー」（参加料500円）を実施する上、祭り気分が味わえる「マルハナ縁日」（1回500円）でコラボ限定の景品が登場します。さらに、園内でコラボ限定の装飾や限定グッズなどが販売されます。

花やしきオリジナルどむぞうくん（全2種）とラリー、ノベルティーがセットになったスペシャルチケット（5500円）も販売中。コラボイベントは4月21日までです。