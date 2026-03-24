ダラーラとスタンツァーニ率いる若きエンジニアチーム創業から2年も経たない頃、ランボルギーニは依然としてニッチなメーカーであったにもかかわらず、350GTによってすでに技術的な野心を打ち出していました。【画像】初期モデル『ランボルギーニ・ミウラP400』と、先に公開された『ベアシャシー』全27枚創業者フェルッチオ・ランボルギーニは初代GTカーを誇りに思っていましたが、さらにパワフルな車両を構想していました。ジャ