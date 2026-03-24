気象庁は今日3月24日、最新の3か月予報(4月〜6月)を発表しました。この先は暖かい空気に覆われやすく、全国的に気温は平年より高くなる見込みです。春から初夏にかけて、季節の進みがやや早まる可能性があります。全国的に気温は高め季節の進みは早くなりそう向こう3か月は地球温暖化の影響などにより、全休的に大気の温度が高い状態が続くでしょう。このため、日本付近も暖かい空気に覆われやすく、4月から6月までの平均気温は