引退会見を実施パリ五輪女子柔道57キロ級で金メダルを獲得した出口クリスタと、妹で同52キロ級に出場した出口ケリー（ともに日本生命）が24日、姉妹で現役引退を表明した。同日、同時に会見に臨んだ。長野出身で、パリ五輪にはともにカナダ代表として出場。クリスタは30歳、ケリーは27歳での決断になった。会見では引退に至った理由や、感謝の想いを語った2人。競技人生を振り返り、印象に残っている試合、引退後の活動にも触