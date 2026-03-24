引退会見を実施

パリ五輪女子柔道57キロ級で金メダルを獲得した出口クリスタと、妹で同52キロ級に出場した出口ケリー（ともに日本生命）が24日、姉妹で現役引退を表明した。同日、同時に会見に臨んだ。長野出身で、ともにパリ五輪にはともにカナダ代表として出場。クリスタは30歳、ケリーは27歳での決断になった。

会見では引退に至った理由や、感謝の想いを語った2人。競技人生を振り返り、印象に残っている試合、引退後の活動にも触れた。日本生命所属という縁もあり、アスリート「Team Nissay」の陸上・桐生祥秀、卓球・早田ひなからメッセージも寄せられた。

クリスタは「体力の限界、柔道人生に満足できたから、引き際かと思いました」と決断について説明。「アップダウンがある柔道人生でした。東京五輪落選がいちばんのどん底。それを経験したからパリの金メダルがあった」と、挫折を栄光に繋げた道のりを振り返った。

今後については「たくさんの人に応援してもらったので、今度は私が応援する立場、バックアップする方になりたい」と意欲。「普及とか国際交流、海外に柔道を広めたい。長野県のPRもしたい。お仕事ください」と呼びかけた。

出口姉妹は長野出身。カナダ人の父と日本人の母を持ち、ともに松商学園高から山梨学院大へ進んだ。カナダ国籍を取得し、2024年のパリ五輪に出場。姉のクリスタは金メダルを獲得し、同階級のカナダ人選手として史上初の快挙を成し遂げた。妹のケリーは初戦で日本代表の阿部詩と対戦し、敗れた。



（THE ANSWER編集部）