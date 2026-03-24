【センバツ出場 ドラフト上位候補5人の現在地】【ドラフト候補】山梨学院・菰田陽生はメジャーのラブコールを“一蹴”、まずはプロ野球で目指す「大谷2世」吉岡貫介（大阪桐蔭／投手）大阪桐蔭の初戦は24日、第1試合で熊本工と対戦する。◇◇◇カーブ、スライダー、チェンジアップを操る最速153キロの本格派だ。実力はトップクラスながら、1年時に右肩、2年時に右肘と故障に泣かされてきた。しかし、完治した昨