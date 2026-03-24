俳優の宮世琉弥が、24日放送の日本テレビ系お昼の情報バラエティー『ヒルナンデス！』（月〜金後11：55）のロケに挑戦する。【写真】太陽の下、プールでピュアな表情を見せる宮世琉弥宮世は、火曜レギュラーのチョコレートプラネット・長田庄平、佐藤栞里、八乙女光（Hey! Say! JUMP）とともに、山手線の駅から歩いて行ける、今の時期必見のスポットを巡るツアーの模様を放送する。宮城県出身という共通点を持つ八乙女と宮