ENHYPEN（エンハイプン）のSNSが更新。NI-KI（ニキ）が爆イケなアップバング姿で踊るダンス動画が公開され、ファンを魅了している。 【動画】ENHYPENニキ、金髪アップバングで“爆イケ”ダンス／ニキのクールなビジュアル光るダンス動画（4本） ■ENHYPENニキ、アップバング×サングラスで大人の色気を放つ ニキは、美しいフェイスラインを際立たせる金髪のアップバングにサングラス、黒のジップアップパーカӦ