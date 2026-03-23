ENHYPEN（エンハイプン）のSNSが更新。NI-KI（ニキ）が爆イケなアップバング姿で踊るダンス動画が公開され、ファンを魅了している。

【動画】ENHYPENニキ、金髪アップバングで“爆イケ”ダンス／ニキのクールなビジュアル光るダンス動画（4本）

■ENHYPENニキ、アップバング×サングラスで大人の色気を放つ

ニキは、美しいフェイスラインを際立たせる金髪のアップバングにサングラス、黒のジップアップパーカーを合わせたオールブラックコーデで登場。

シックでクールな“爆イケ”ビジュアルで踊るのは、カンボジアのアーティスト・N’Johnの楽曲「Pop out」。体全体でリズムに乗りながら、滑らかにダンスを披露する。

手を上げた際にチラリとのぞく赤いウエストバンドや、手元のごつめのシルバーアクセサリーが、さりげない色気をプラス。さらに、時折歌詞を口ずさみながら、ふと舌をのぞかせる仕草など、余裕を感じさせる表情も印象的だ。

長い腕と大きな手を活かしたしなやかな動きで、楽曲のニュアンスをスタイリッシュに表現している。

SNSでは、「かっこよ！！！」「動画開く前（サムネイル）からかっこいい」「髪色めちゃくちゃ似合ってる」「全部がオシャレすぎ」「髪色とダンス柔らかくて素敵」など、絶賛の声が寄せられている。

■NI-KIのクールな魅力溢れるダンス動画