２１日夜、フジテレビ系では「Ｒ−１グランプリ」に続き、「ＥＮＧＥＩグランドスラム」が放送された。司会はナインティナインと松岡茉優（３１）が務めた。番組おなじみの松岡は、白のレースジャケットにショート髪。２０２４年に有岡大貴と結婚している。ネットでも話題となり「松岡茉優ちゃん久しぶりに見た」「いい嫁感」「なんか雰囲気が変わった」「めちゃくちゃかわいい、一生顔映しといてほしい」「髪型かわいい」