●取材前は「見ていて抵抗がありました」 フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で、22日に放送された「今どきじゃない会社で夢みる僕と私の新入社員物語 前編」。東京・池袋のベンチャー企業「グローバルパートナーズ」に飛び込んだ新入社員たちの1年を追った作品で、29日に「後編」が放送される。絶叫する朝礼、叱責が飛び交う職場、そして“炎上もお構いなし”という価値