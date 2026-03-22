韓国の7人組男性アイドルグループ「BTS」が21日夜、約3年半ぶりとなるメンバー全員での復帰公演をソウルで開いたことについて、仏RFIの中国語版サイトは「K-POPの王者がカムバック」とする記事を掲載した。記事は、仏AFP通信や米ブルームバーグの報道を引用し、世界最大のボーイズグループとして広く認められているBTSは、メンバー7人が兵役義務を果たすため2022年に活動を休止したと紹介した上で、韓国王朝の王宮「景福宮」を背景