＜Vポイント×SMBCレディス最終日◇22日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、女王・佐久間朱莉、神谷そら、笠りつ子がトータル2アンダー・首位を並走している。【写真】“キューティフル”ことヒョンギョンはこんなウェア1打差4位タイに2週連続Vを狙う菅楓華と大会2勝の鈴木愛。2打差6位タイには安田祐香、菅沼菜々、政田夢乃