＜中間速報＞女王・佐久間朱莉ら3人が首位 菅楓華、鈴木愛1差追走
＜Vポイント×SMBCレディス 最終日◇22日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、女王・佐久間朱莉、神谷そら、笠りつ子がトータル2アンダー・首位を並走している。
【写真】“キューティフル”ことヒョンギョンはこんなウェア
1打差4位タイに2週連続Vを狙う菅楓華と大会2勝の鈴木愛。2打差6位タイには安田祐香、菅沼菜々、政田夢乃、吉田鈴が続いている。“キューティフル”ことパク・ヒョンギョン（韓国）はトータル2オーバー・10位タイ。河本結、青木香奈子らはトータル3オーバー・12位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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