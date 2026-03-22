まきのつくしさんは、19歳で「株式会社花より」を起業した現役女子大生社長。【写真】大学とビジネスの両立させる女子大生社長まきのつくしさん文房具を使ってメイクをする動画やビューラーを使って前髪を巻く動画など、奇抜なアイデアのTikTokが話題を集めています。「日本をバズらせる！」をモットーに、アーティストプロデュースやIP開発など幅広い事業を展開していくというまきのさん。そんな彼女に現在の活動や起業のきっかけ