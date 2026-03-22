子供の勉強に親はどのように関わればいいのか。心理学者の内藤誼人さんは「子供に対して自分の将来を保証してくれる、とても素晴らしい学問・科目の存在を伝えるべきだ」という――。※本稿は、内藤誼人『すごい子育て科学的に証明された子どもの伸ばし方』（総合法令出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Zoey106※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Zoey106■科学が証明…子供に「恩恵」を与える科目子