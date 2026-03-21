BTSが待望のカムバックを果たし、ソウルの歴史的名所・光化門広場を舞台に『BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG』を開催。ライブの模様はNetflixにて世界同時配信され、その一部が、Netflixの公式SNSにて連続公開された。 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ライブは、メンバーの「We’re back」の宣言からスタート 3月21日20時、BTSの約3年半ぶりのコンサート『BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG』が開幕