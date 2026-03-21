チャンネル登録者数81万人の人気カップル・ユーチューバー「華金カップル」のたつやとりこが21日、それぞれのSNSやYouTubeを更新。第1子を妊娠したことを発表した。たつやはXで「【ご報告】僕はパパになる」とつづり、「僕はパパになる」と手書きの白いTシャツ姿を公開。りこも自身のXで「全身全霊で父ちゃん母ちゃんやっていこーね。まずは健康第一」とつづり、たつやがりこのおなかにキスする写真を披露した。YouTubeでは