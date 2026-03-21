BTSが、6年ぶりとなるフルアルバム「ARIRANG」をリリース。それに合わせ、Apple MusicでDJを務めるゼイン・ロウが韓国・ソウルのHYBEを訪れ、音楽活動への復帰についてBTSと語り合いました。メンバーたちは、アルバムの制作過程や兵役を終えて再集結した経緯、グループとしての特別な絆について語っています。写真提供：Apple Music / The Zane Lowe Show写真提供：Apple Music / The Zane Lowe Show