2026年3月19日、韓国・毎日経済は、メンバー全員が兵役を終えた人気グループ・BTSの復帰公演が21日にソウルの光化門広場一帯で無料開催されるのを前に、公務員の休日動員や会社員への休暇取得要請を巡り、波紋が広がっていると伝えた。記事によると、ソウル市は当日、安全管理要員として約350人の公務員を配置する予定で、そのうち6割以上は希望者だが、一部には非希望者も含まれている。このためネット上では「休日を奪われた」と