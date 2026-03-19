パリ・サンジェルマン（PSG）のフランス代表FWブラッドリー・バルコラが数週間の戦線離脱を余儀なくされる見込みだ。バルコラは、今季ここまでの公式戦38試合に出場し、12ゴール6アシスト。チームの得点源の一人として活躍している。直近に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16セカンドレグでもチーム2点目を奪取し、敵地での3−0の快勝に貢献。だが、同試合では後半序盤に右足首を痛めて負傷交代していた。