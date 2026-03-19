今季PSGで12G6Aのバルコラが数週間の離脱へ…CLリヴァプール戦欠場の可能性も

パリ・サンジェルマン（PSG）のフランス代表FWブラッドリー・バルコラが数週間の戦線離脱を余儀なくされる見込みだ。



バルコラは、今季ここまでの公式戦38試合に出場し、12ゴール6アシスト。チームの得点源の一人として活躍している。



直近に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のラウンド16セカンドレグでもチーム2点目を奪取し、敵地での3−0の快勝に貢献。だが、同試合では後半序盤に右足首を痛めて負傷交代していた。



PSGは18日、バルコラに関するメディカルレポートを報告。右足首じん帯に重度の損傷を負ったことが確認され、数週間の離脱になることを明かした。



なお、フランスメディア『レキップ』は23歳FWの離脱期間が1カ月程度になると報じており、今月のフランス代表の活動に加え、4月8日と14日に予定されるリヴァプールとのCL準々決勝を欠場する可能性があると主張している。