候補生たちが課題曲の「可愛さ」を表現するために、これまでの自分を捨てるという新たな試練に直面、スタジオでも議論が交わされた。【映像】カッコよくクールだった初期のIROHA3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。Bチームの課題曲「Almond Chocolate」を巡り、スタジオでは「表現の切り替え」について議論が交わされた。ILLITのIROHAは本楽曲を「甘くて可愛い曲」「「自分の持っているカッコいい