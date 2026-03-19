3月20日から同月22日まで、仕事が休みで旅行に行く人は多いと思います。運転免許を持っているものの、しばらく運転していないペーパードライバーの中には、旅行先でレンタカーを借りて久しぶりに運転をしたいと考える人もいるようです。もしペーパードライバーが事故を起こした場合、通常の交通事故よりも重い罪に問われる可能性はあるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。【要注意】「えっ！？