「SUPEREIGHT」の村上信五（44）がテレビ東京「開運!なんでも鑑定団」「ありえへん∞世界」合体スペシャルに出演。自身のヴィンテージデニムの鑑定を依頼し、鑑定額に驚いた。村上が持参したのは「リーバイス」の「ヴィンテージデニムだと思ってます」という3本。村上は「90年代半ばにブームが来たんですよね。値段が高騰していたから買えなかったんですよね」と言い、デビューした後の20代で東京恵比寿のショップにふらっ