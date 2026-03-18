【モデルプレス＝2026/03/18】元AKB48でタレントの小嶋陽菜が3月17日、自身のInstagramを更新。ヘアカットのビフォーアフター姿を公開し、注目を集めている。【写真】37歳元AKB神7「春らしくて素敵」ファン絶賛の新ヘア披露◆小嶋陽菜、ヘアカットで印象チェンジ小嶋は「少し切ってみた」とつづり、ヘアカットのビフォーアフターを収めたリール動画を投稿。ナチュラルに下ろされた髪を両手で持ち下に引っ張ると、毛先をふんわりと