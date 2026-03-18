小嶋陽菜「少し切ってみた」新ヘアにファン絶賛「さらに可愛くなってる」「小顔が際立つ」
【モデルプレス＝2026/03/18】元AKB48でタレントの小嶋陽菜が3月17日、自身のInstagramを更新。ヘアカットのビフォーアフター姿を公開し、注目を集めている。
【写真】37歳元AKB神7「春らしくて素敵」ファン絶賛の新ヘア披露
小嶋は「少し切ってみた」とつづり、ヘアカットのビフォーアフターを収めたリール動画を投稿。ナチュラルに下ろされた髪を両手で持ち下に引っ張ると、毛先をふんわりとカールさせた華やかで上品なヘアスタイルに早変わり。小嶋は驚いた表情をした後に笑顔を見せている。
この投稿には「さらに可愛くなってる」「似合いすぎ」「真似したい」「印象変わる」「春らしくて素敵」「小顔が際立つ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元AKB神7「春らしくて素敵」ファン絶賛の新ヘア披露
◆小嶋陽菜、ヘアカットで印象チェンジ
小嶋は「少し切ってみた」とつづり、ヘアカットのビフォーアフターを収めたリール動画を投稿。ナチュラルに下ろされた髪を両手で持ち下に引っ張ると、毛先をふんわりとカールさせた華やかで上品なヘアスタイルに早変わり。小嶋は驚いた表情をした後に笑顔を見せている。
◆小嶋陽菜の投稿に反響
この投稿には「さらに可愛くなってる」「似合いすぎ」「真似したい」「印象変わる」「春らしくて素敵」「小顔が際立つ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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