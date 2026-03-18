なぜ“手”だけを集めたのかつぶらな眼とふわふわの毛並み、そしてキュートなしぐさが多くの人の心をとらえて離さない猫。動物ものの写真集の中でも猫は人気ジャンルの１つだが、猫の“手”だけを集めた写真集が存在することをご存じだろうか。ニッチな写真集『ねこのおてて』（パイ インターナショナル）は’17年２月に刊行されるや、たちまち評判となった。その後も読み続けられ、今年の２月には６年ぶりに重版。10刷のロングセ