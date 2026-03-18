新年度を控えたこの時期、仕事や家庭のことで何かと忙しい人は多いと思います。ただ、3月は寒暖差が激しい時期でもあり、心身が思った以上に疲れています。「だるくて、布団から出られない」「仕事中に急に眠気がくる」というケースが増えていたら「寒暖差疲労」を疑った方がよいかもしれません。そこで、栄養の観点から寒暖差疲労をリセットするのに役立つ食材の選び方や、コンビニの上手な活用法などについて、管理栄養士の松