新年度からの番組リニューアルを目前に控えたNHK。各番組のキャスター一覧は2月中旬に発表されており、看板番組のメンバーも少しずつ変更があった。スポーツ紙記者の話。【写真を見る】ニュースウオッチ9でキャスターを務めた佐藤真莉子記者。「実家のすき焼き料理屋を継ぎます」と周囲に話している「フレッシュな顔ぶれとなりましたが、やはり今年3月末に退社すると報じられているエース・和久田麻由子アナの不在が大きいように