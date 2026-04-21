もう少し柔軟な働き方日本テレビ系の新報道番組『追跡取材 news LOG』(25日スタート、毎週土曜22:00〜)。NHKを退局したばかりの和久田麻由子アナが同局の森圭介アナと共にメインキャスターを務めることが発表された。会見では古巣との微妙な関係を感じさせるやり取りを披露したが……新たにNHKのエースアナの後継となるのは誰なのか。【写真をみる】「噂のアナは実質格下げ？」注目“女子アナ”が絶叫気味に避難を呼びかける様子