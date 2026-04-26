元NHKアナウンサー・和久田麻由子がキャスターを務める新番組に、早くも厳しい声が相次いでいる。「4月25日、『追跡取材 news LOG』（日本テレビ系、以下『news LOG』）がスタートしました。同番組は、記者の取材記録（LOG）をたどりながら、ニュースを伝えるというコンセプトの報道番組とのことです」（芸能記者）番組冒頭、日テレ報道局に颯爽と登場した和久田。平日は800人超のスタッフが取材していると説明しながら、番