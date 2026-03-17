トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）、中国の習近平国家主席【ワシントン共同】トランプ米大統領は16日、イラン情勢を受け、今月末から予定している中国訪問を「1カ月ほど延期するよう要請している」と明らかにした。ホワイトハウスで記者団に語った。今月中に対イラン軍事作戦の終息が見通せないことを踏まえて判断したとみられる。中国側が応じるかどうかは不明。トランプ氏は「中国にはぜひ行きたい。だが戦争が起きている