「2026FIRSTロボティクスコンペティション（FRC）」上海国際地区大会が13日から15日を会期として、華東師範大学閔行キャンパスで開催された。新華網が伝えた。国内外から参加した50チーム、約1000人の若者が一堂に会し、「REBUILT（リビルト）」をテーマに、ロボットによる科学技術イノベーションのスキルと知力を競い合った。（提供/人民網日本語版・編集/KM）