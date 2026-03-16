モスフードサービス（東京都品川区）のハンバーガーチェーン「モスバーガー」が、定番メニュー「テリヤキバーガー」を3月18日にリニューアルします。テリヤキバーガーのリニューアルに伴い、「ダブルテリヤキバーガー」と「ソイテリヤキバーガー」も同時に改良されます。さらに、同日から「半熟風たまご」を使用した「とろったまベーコン テリヤキバーガー」と「チーズベーコン テリヤキバーガー」を数量・期間限定で販売します