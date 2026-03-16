モスフードサービス（東京都品川区）のハンバーガーチェーン「モスバーガー」が、定番メニュー「テリヤキバーガー」を3月18日にリニューアルします。テリヤキバーガーのリニューアルに伴い、「ダブルテリヤキバーガー」と「ソイテリヤキバーガー」も同時に改良されます。さらに、同日から「半熟風たまご」を使用した「とろったまベーコン テリヤキバーガー」と「チーズベーコン テリヤキバーガー」を数量・期間限定で販売します。

【写真】えーーー！ おいしそう！ “チーズベーコン”入ったテリヤキバーガーも！

モスバーガーは、1973年5月に「テリヤキバーガー」を日本のハンバーガーチェーンで初めて発売したことでも知られています。

これまで、50年以上にわたり、時代に合わせて味わいをアップデート。4年ぶり7回目となる今回のリニューアルでは、テリヤキソースの甘さの種類に注目し、上白糖を使用した従来品のはっきりとした甘さから、三温糖とリンゴペーストを使用して優しい甘さになるように調整。そして、最大の特徴である、みそとしょうゆのバランスを見直し、しょうゆもろみやカツオの風味を加えてコクやうまみの詰まったキレのあるソースに仕上げたということです。

「テリヤキバーガー」の単品価格は470円（以下、税込み）。プラス160円で「ダブルテリヤキバーガー」、プラス20円でソイパティにそれぞれ変更できます。

「とろったまベーコン テリヤキバーガー」はリニューアルしたテリヤキソースを絡めたパティ、シャキシャキのレタス、スモークチップの燻製（くんせい）で香りづけした厚切りベーコン、半熟風たまごを一緒に挟んだハンバーガー。

「チーズベーコン テリヤキバーガー」はリニューアルしたテリヤキソースを絡めたパティ、シャキシャキのレタス、スモークチップの燻製で香りづけした厚切りベーコン、そしてチーズをサンドした一品になっています。

「とろったまベーコン テリヤキバーガー」「チーズベーコン テリヤキバーガー」ともに価格は単品590円で、プラス160円でパティをダブルに変更できます。