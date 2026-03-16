政府は１６日、エネルギー供給の要衝・ホルムズ海峡が事実上封鎖されたのを受け、石油元売り各社などに義務付けている民間備蓄の放出を始めた。ホルムズ海峡を経由して日本に輸入される中東産原油は２０日頃から減少が見込まれるため、ガソリンなど石油製品の安定供給や価格抑制を図る。少なくとも国内消費量１５日分にあたる約２６５０万バレルを提供できるようになる。石油備蓄法は元売り各社などに対し、輸入量の７０日分を