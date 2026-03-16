韓国ソウルの宿泊施設で14日夜、火災が発生し、日本人で50代の母親と20代の娘が病院に運ばれた。母親は意識不明の重体となっている。日本人にも人気の明洞近くで火災14日午後6時ごろ、日本人観光客にも人気の明洞（ミョンドン）の近くにある7階建てビルで火災が発生した。出火したのは、カプセルホテルになっている3階部分で、約3時間半で鎮火したが、この火事で日本人2人を含む外国人3人が病院に運ばれた。2人は50代の母親と20