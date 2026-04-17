2023年、日本で数々の迷惑行為を繰り返し、威力業務妨害で有罪判決を受け、日本を出国した迷惑系YouTuberの「ジョニー・ソマリ」ことイスマエル・ラムジー・カリドが、韓国で懲役6カ月の1審判決を下されたことが話題となっている。「ソマリは、日本国内で地下鉄に乗る日本人に『ヒロシマ、ナガサキを知ってるか?』『また原爆を落としてやる』と発言し、大炎上しました。その後も数々の迷惑行為をおこない、日本を追われた後は韓