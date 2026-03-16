アーセナルのダウマンが16歳73日でプレミア最年少得点記録を樹立したイングランド1部プレミアリーグのアーセナルに所属するMFマックス・ダウマンが、リーグ最年少得点記録を樹立した。現地時間3月14日にエバートンと対戦したゲームにダウマンは途中出場。チームが1-0のリードで迎えた相手コーナーキックの場面でカウンターになると、GKも攻撃参加させていたエバートンを相手にクリアボールを拾ってドリブルで一気に独走。敵陣