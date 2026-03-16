【モデルプレス＝2026/03/16】俳優の小栗旬が主演を務める『バッド・ルーテナント：トウキョウ』が、2026年に劇場公開決定。あわせて、出演キャストとティザービジュアルが解禁された。【写真】間宮祥太朗・西野七瀬ら豪華キャストの役ビジュアル◆小栗旬主演「バッド・ルーテナント：トウキョウ」2026年公開その圧倒的な疾走感と先鋭的な演出で、国内外に衝撃を与えてきた監督、三池崇史氏。バイオレンスの巨匠とも呼ばれた日本が