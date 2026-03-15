「ネトフリ解約」が話題にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に米マイアミで行われ、日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。8強敗退は史上初の屈辱で、連覇はならなかった。試合後にはネット上でWBCを日本国内で独占配信する「Netflix」を解約する声が相次ぎ、「ネトフリ解約」がXのトレンド入りを果たした。大谷翔平、森下翔太の本塁打などで5-2とリードを奪ったものの