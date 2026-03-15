車を所有していると、数年ごとに必ず車検というコストが発生します。一般的にディーラー車検のほうが車検専門店よりも価格は高く、車検代に数万円の差が発生することも少なくありません。 本記事では、ディーラー車検が高くなる理由、車検専門店が安い理由、長期的コスト比較、そしてそれぞれに対して向いている人を解説します。 ディーラー車検が高い理由 まず、ディー