ディーラー車検に「安心料だから」と“12万円”払う夫…専門店なら「8万円」ですが、本当に“それだけ払う価値”はあるのでしょうか？ ディーラー車検が高い理由とは

ディーラー車検が高い理由

まず、ディーラー車検が相対的に高くなる背景を整理します。車検費用の内訳は大きく次のように分かれます。



・法定費用（自動車重量税、自賠責保険料、印紙代）

・点検・整備費用

・代行手数料、サービス費用



これらのうち、法定費用（国に支払う料金）は業者によって変わることはありません。一方、点検整備料や代行費用は、ディーラーでは高めの設定になっていることが多くあります。これはディーラー側の技術力や代行サービス、純正部品の使用などを含めた結果と考えられます。

また、ディーラーでは予防的な部品交換の提案が手厚い傾向にあるため、部品交換や予防整備の提案が車検専門店より多くなることも少なくありません。この要素が、「安心料」と表現される一因といえるでしょう。



車検専門店が安い理由

ディーラーが手厚いサービスを売りにしているのに対し、車検専門店は基本的には車検に特化したサービス体制を取っています。

車検専門店では、基本料金が低めだったり、必要最低限の整備にとどめたりすることで、ディーラー車検よりも安く車検を行うことが多くなっています。車検に特化したノウハウを持つため、安価でも品質を確保しているといえるでしょう。



差額4万円を長期で見ると？

車検費用は車種などによって大きく異なりますが、ディーラー車検で12万円、車検専門店で8万だとすると、差額は4万円です。2年に1回車検の費用が発生すると、10年間で20万円（4万円×5回）の差になります。

もちろん、実際の車検費用は車の状態や整備内容によって変動しますが、長期で見れば金額差もかなり大きくなっていくでしょう。



ディーラー車検の安心点

ディーラー車検は、メーカー系列ならではの整備体制が安心材料といえます。車種に精通した整備士が純正部品や専用診断機器を用いて点検を行い、購入からの整備履歴も一元管理されます。新車保証や延長保証との整合性が保たれる点もメリットです。

また、将来の不具合を見越した予防整備の提案が比較的手厚い傾向があり、トラブルを未然に防ぎたい人には心強い存在といえるでしょう。



車検専門店も専門家としてしっかりと対応

一方で車検専門店は、車検という作業内容に集中している点でプロフェッショナルです。整備士の技術力がディーラーより劣っているとは限らず、早く車検を完了したい場合や、費用を抑えたい人には魅力的な選択肢です。

必要最低限の整備に絞った提案をしてくれる場合も多くあり、不要な整備や過剰な部品交換を避けられるケースもあります。



ディーラー車検と専門店、それぞれ向いている人

ディーラー車検は、価格よりも安心感や保証との連携を重視する人に向いています。一方、車検専門店は費用を抑えつつ必要な整備を受けられる点がメリットです。

専門店も国家資格を持つ整備士が対応するため、法定点検の質が大きく劣るわけではありません。差額4万円を安心料と考えるか節約するかは、車との付き合い方や価値観次第といえるでしょう。



まとめ

「差額＝安心料」と考えるかどうかは、最終的には価値観によります。メーカー系列のサポートや純正部品での整備、保証との連携といった安心感を重視するのであれば、ディーラー車検の価格差は納得できる範囲と感じるかもしれません。

一方で、法定点検をきちんと受けられれば十分で、できるだけ費用を抑えたいと考えるなら、専門店を選ぶという判断も合理的です。同じ4万円でも、そのお金に何を求めるのかによって意味は変わります。自分の車の使用状況や家計とのバランスを踏まえ、納得できる選択をしましょう。

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など