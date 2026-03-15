ベネズエラと準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミでベネズエラとの準々決勝を戦う。試合前には大谷翔平投手（ドジャース）がグラウンドでの打撃練習を行った。その直前、ベネズエラのミゲル・カブレラ打撃コーチに挨拶。大谷が歩み寄りカブレラコーチの体にバットをこすりつけ、メジャー3冠王のご利益をもらうようなジャスチャーを見せ